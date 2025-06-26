Эксперт предположил, почему Пашинян решил арестовать архиепископа

Армянские власти действительно решили пойти против национальной церкви после того, как премьер-министр Никол Пашинян арестовал архиепископа Галстаняна. Такое мнение в беседе с 360.ru озвучил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

До этого глава армянского правительства выдвигал обвинения по поводу того, что якобы храмы забиты всяким мусором, а служители культа нарушают обет безбрачия. При этом супруга Пашиняна также присоединилась и стала обвинять духовенство в педофилии.

Кошкин подчеркнул, что один известный предприниматель решил поддержать Армянскую церковь. При этом его обвинили в противоправной деятельности.

"Но если сюда еще подключат верующих, то будет совсем, наверное, большой такой скандал, в котором будут участвовать большие массы людей", — считает эксперт.

Напомним, что в июне следующего года в Армении пройдут парламентские выборы. В связи с этим Кошкин предположил, что подобная акция с арестом архиепископа проводится с перспективной широкого захвата и является спланированной.