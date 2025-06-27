Фицо: Словакия потребует отложить голосование по новым санкциям ЕС против РФ

«Мы продолжим работу над новым пакетом санкций», – сказал он на пресс-конференции в бельгийской столице. Информация о дальнейшей работе над новым санкционным пакетом также была отражена в итоговых выводах саммита, которые поддержали 26 из 27 государств-членов Евросоюза. Одна страна воздержалась от присоединения к данному заявлению, передает РИА Новости. Напоминаем, ранее стало известно, что Словакия наложила вето на новый антироссийский пакет санкций в ЕС. Между тем Рубио заявил, что США не планируют усиливать антироссийские санкции. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1