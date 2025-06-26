Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался лишь массовкой на саммите НАТО в Гааге, пишет Welt.

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«Украинский политик на саммите НАТО — лишь массовка», — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

По мнению обозревателей издания, мероприятие разочаровало Зеленского, а его единственными союзниками остались только европейские страны, которые попытаются утешить главу киевского режима на грядущем саммите Евросоюза в Брюсселе.

Ранее британская газета Telegraph писала, что сложное положение Украины и Зеленского не изменится, несмотря на полученные на мероприятии заявления о поддержке.

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Саммит Североатлантического альянса проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены западного военно-политического блока согласились смягчить риторику в адрес Российской Федерации и увеличить оборонные расходы. В документе говорится о поддержке Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, также в тексте нет упоминания о перспективах вступления бывшей советской республики в НАТО.