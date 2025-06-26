Орбан раскрыл данные референдума в Венгрии по приему Украины в ЕС

Подавляющее большинство граждан Венгрии высказались на общенациональном референдуме против поспешного приема Украины в Евросоюз.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"2 168 431 гражданин Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% принявших участие в референдуме. Только 5% поддержали прием Украины", - сказал глава правительства в беседе с журналистами перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

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Трансляцию оттуда вел в прямом эфире венгерский телеканал М1.