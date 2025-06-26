Вагенкнехт: послание Рютте Трампу отражает зависимость стран Европы от США

Личное послание генсека НАТО Марка Рютте президенту США Дональду Трампу перед саммитом НАТО является подхалимством и разоблачает вассальную зависимость европейских стран альянса от Соединенных Штатов. Такое мнение высказала лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт.

"Что за подхалимство: SMS-сообщение Рютте Трампу разоблачает всю вассальную зависимость европейских государств НАТО, которые послушно заставили себя уговорить гарантировать гегемонию США, направив огромные суммы на вооружения и войну, и обеспечили американским оборонным концернам выгодные заказы", - написала Вагенкнехт в X.

"То, что канцлер от ХДС/ХСС [Фридрих] Мерц и Социал-демократическая партия Германии поддерживают этот курс, вместо того, чтобы, как испанское правительство, отказаться от обязательств ради защиты экономики и социальной системы, является роковой ошибкой, которая сделает людей беднее, а страну - не безопаснее", - считает лидер BSW.

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social полученное им накануне саммита НАТО льстивое личное сообщение от Рютте, в котором последний поздравил Трампа с тем, что тот заставил Европу "заплатить большую цену" за свое вооружение. Позже генсек назвал президента США "папочкой".