СМИ: лидеры НАТО на саммите в Гааге унижались перед Трампом

Лидеры государств — членов НАТО на прошедшем в Гааге саммите альянса были вынуждены демонстрировать лояльность и хвалить президента США Дональда Трампа.

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Об этом в статье для агентства Bloomberg сообщил колумнист Макс Гастингс. Он отметил, что лидеры НАТО унижались перед Трампом, чтобы избежать его гнева и новых угроз покинуть военно-политический блок.

«На саммите льстили почётному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», — пишет Гастингс.

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Ранее газета Politico сообщила о недовольстве европейских чиновником раболепием генсека НАТО Марка Рютте перед Трампом.