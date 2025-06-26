Страна Евросоюза отказалась поддержать новые санкции против России

Братислава призовет отложить вопрос о введении против России 18-го пакета санкций Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его процитировало РИА Новости.

По словам главы словацкого правительства, его страна откажется голосовать за данный комплекс рестрикций на предстоящем саммите ЕС в Брюсселе. В Братиславе считают, что сначала надо решить вопрос с возможной остановкой импорта российских энергоносителей в Евросоюз. Если другие страны сообщества не поддержат Словакию в этом, то она воспользуется правом вето и не допустит принятия 18-го пакета санкций.

В ЕС раскрыли, когда планируют принять 18-й пакет санкций против РФ

Накануне Ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила против идеи Европейской комиссии полностью отказаться от российских нефти и газа. Последствия такого шага назвали разрушительными для энергетической безопасности Словакии и других государств ЕС, которые лишены выхода к морю.