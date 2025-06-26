Верующие на Филиппинах заявили о явлении Иисуса Христа

Верующие утверждают, что видели над католической Малой базиликой Богоматери Пеньяфрансии в городе Нага необычное облако в виде Иисуса Христа. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, необычное облако появилось над церковью во время богослужения в преддверии филиппинского Национального дня молодежи, который отмечается 19 июня и посвящен служению обществу и стране.

Очевидцы обратили внимание на то, что в облаке были видны даже волосы Христа и его немного поднятая рука. Облако было заснято на видео, которое быстро стало вирусным в соцсетях.

«После этого более 8000 верующих посетили церковь, чтобы помолиться в честь чудесного явления», - отмечается в статье.

Ранее компания Porsche выпустила рекламный ролик, в котором исчезла статуя Иисуса Христа над Лиссабоном. Однако после того, как на ситуацию обратили внимание зрители, производителю пришлось принести извинения за такой шаг и вернуть статую в кадр.