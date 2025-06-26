Белый дом опубликовал видео с Трампом под песню Daddy's home

Белый дом опубликовал видео с президентом США Дональдом Трампом под песню Daddy's home. Ролик выложили на официальной странице американской администрации в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео показано, как американский лидер спускается с трапа самолета по прилете в Гаагу в официальном костюме и спортивной кепке с надписью «USA». Далее Трамп прибывает на мероприятие в рамках саммита, где общается с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и другими высокопоставленными чиновниками и мировыми лидерами.

«Папочка дома... Привет, папочка, привет. Президент Дональд Трамп принял участие в саммите НАТО в Гааге, Нидерланды», — главит подпись к публикации.

Ранее Рютте, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме назвал его «папочкой». В ответ американский лидер пообещал хорошенько ударить генсека, если тот думает о нем плохо.