Известный режиссер призвал власти Грузии отказаться от курса в ЕС

Экс-госминистр Грузии по урегулированию конфликтов, известный кинорежиссер Георгий Хаиндрава подверг резкой критике ЕС и призвал власти Грузии передумать интегрироваться в это объединение, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Крах полный (в ЕС), мы это видим и пора отказаться от иллюзий. Призываю правительство перестать говорить о вступлении в Евросоюз в 2030 году. Будет к этому времени ЕС или нет – еще вопрос», – сказал он в прямом эфире телекомпании «Имеди».

По его словам, данное объединение «не может простить нам достоинства и независимости» и поэтому незаслуженно критикует за якобы откат от демократии и отступление от евроатлантического курса.

«Сегодня в Грузии такая демократия, которая странам ЕС и не снится», – подчеркнул Георгий Хаиндрава.

«В ЕС очень большие проблемы, которые связаны с коррупцией, обрушением демократии, экономическим кризисом. Раньше там, в Евросоюзе, были законы и справедливость, прогресс и экономическое развитие. А что сейчас? Рецессия, экономическая катастрофа даже в самой сильной стране ЕС – Германии», – сказал он.

По его словам, «Грузия находится на правильном пути, и этого ей не могут простить такие несостоявшиеся государства, как страны Прибалтики».

«Я глубоко уверен, что ЕС закончился. Сегодня это Брюссельский Советский Союз, который не имеет ничего общего с подлинными европейскими христианскими ценностями. ЕС превратился в гнездо лжи, инсинуаций, коррупции, – заявил бывший госминистр Грузии. – Ни дня без скандала!».

По его словам, «настало время для Грузии поменять ориентиры и отречься от иллюзий, так как с сегодняшним Брюсселем Грузию ничего не связывает».

В 2023 году Грузия получила статус кандидата в ЕС, однако на сегодня Брюссель заморозил контакты с Тбилиси.

Ранее экс-госминистр Грузии Хаиндрава заявил о «полном крахе евроатлантического пространства».