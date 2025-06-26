Трамп дал клятву о нападении России на НАТО

Lenta.ruиещё 1

Президент США Дональд Трамп поклялся европейским союзникам по НАТО, что Россия не нападет на страны альянса, пока он остается главой государства.

Трамп дал клятву о ненападении России на НАТО
© globallookpress.com

Об этом пишет The Washington Post (WP).

«По словам трех европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждения, в ходе основной сессии Трамп выступил с позитивными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он является президентом», — говорится в статье.

Отмечается, что другие лидеры стран альянса, в свою очередь, высоко оценили усилия Трампа по увеличению европейских расходов на оборону и поддержали его удары по Ирану. По словам европейских чиновников, многие из них прибегли к лести, которая, как выяснилось, является весьма эффективным способом добиться расположения американского лидера.

Ранее газета Financial Times написала, что Трамп поменял тон в отношении президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, поскольку все больше разочаровывается в российском лидере из-за его максималистских требований. По данным издания, Трамп проявил симпатию к Зеленскому, при этом заняв более жесткую позицию в отношении Москвы.