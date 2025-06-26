Эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко проанализировал эмоциональное состояние Владимира Зеленского в ходе саммита НАТО.

Согласно его оценке, лидер Украины производил впечатление угнетенного, растерянного и апатичного человека. Наблюдалось напряжение в сжатых губах, отсутствующий взгляд и неуверенная, скованная походка.

«Как будто поднимается на плаху. Он явно понимает, что ничего хорошего его там не ждёт. Желания туда идти у него нет», — прокомментировал эксперт в беседе с RT.

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Анищенко акцентировал, что подобное поведение противоречит прежней уверенной манере главы киевской клики. Профессионал заключил, что Зеленский пребывает в подавленном психологическом состоянии. Профайлер уточнил, что это не то состояние, которое было раньше, когда украинский лидер был в центре внимания.