Президент США Дональд Трамп отодвинул Украину на второй план на саммите НАТО в Гааге.

Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Украина была отодвинута на второй план в этом саммите, хотя президент [Украины] Владимир Зеленский встретился с Трампом», — говорится в материале.

Как отмечает издание, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на своей пресс-конференции пообещал «продолжающуюся поддержку» Украины деньгами и техникой, однако в коммюнике саммита не упоминается перспектива будущего членства Украины в альянсе, по-видимому, как еще один жест Трампу, который выступает против этого.

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По словам эксперта по Европе в Совете по международным отношениям Лианы Фикс, в идеальном мире Украина и Россия должны были бы быть главными приоритетами на саммите.

«Если говорить предельно честно, они срежиссировали саммит таким образом, чтобы в первую очередь заботиться об интересах безопасности союзников по НАТО, а уже потом вмешиваться в ситуацию с Украиной», — уточнила эксперт.

Ранее Трамп объяснил, почему не смог урегулировать конфликт на Украине за 24 часа. Он признал, что украинский кризис сложнее, чем другие конфронтации.