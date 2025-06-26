Пока вы спали: шутка королевы Нидерландов над Трампом и санкции против певца Shaman

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Королева Нидерландов подшутила над Трампом прямо в его присутствии

Королева Нидерландов Максима во время совместной фотографии в Гааге спародировала манеру общения президента США Дональда Трампа. Момент попал на видео, опубликованное изданием Форбс, пишет РИА Новости.

Так, на видеозаписи видно, как королева Максима, пародируя манеру речи лидера Соединенных Штатов, повторяет за ним слово "спасибо".

В Киеве заметили странную ситуацию с Зеленским на саммите НАТО

Президента Украины Владимира Зеленского посадили в угол зала, где проходил торжественный ужин с лидерами стран-участниц НАТО. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, сообщает РИА Новости.

"На ужине в Нидерландах в Гааге он (Зеленский — Прим. Ред) сидит за отдельным столом — уже не в центре зала, <…> а в уголочке", — сказал он.

По мнению Дубинского, главу киевского режима отсадили в угол, чтобы тот не отсвечивал и не мешал решать серьезные вопросы.

Президент Бразилии дал Трампу важный совет

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу поменьше сидеть в интернете и побольше быть президентом. Он также обратил внимание Трампа на то, что ему необходимо думать над своими словами, пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал G1.

"В этом неспокойном мире, где у вас есть президент такой большой страны, как США, (он) должен бы думать о том, что говорит, должен бы меньше сидеть в интернете и больше времени уделять работе президента, больше думать о свободной торговле, о многополярности, о мире", - цитирует СМИ слова Лулы да Силвы.

Президент Бразилии уже не раз критиковал Трампа, особенно за его политику в отношении сектора Газа.

В Сербии предотвратили попытку госпереворота

В Сербии задержали шесть человек по подозрению в подготовке переворота. У одного из задержанных изъяли пистолет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTS.

“Предполагается, что 21 июня подозреваемые встретились в отеле в Кралево, чтобы спланировать государственный переворот в Республике Сербия, подготовить нападения на представителей государственных учреждений и сотрудников полиции, а также организовать вторжение в здание правительства республики”, – говорится в сообщении.

Так, по информации телеканала, у одного из задержанных изъяли пистолет со спиленным серийным номером. У второго подозреваемого обнаружили арбалет. Обоих отправили под стражу на 48 часов.

Австралия ввела санкции против певца Shaman

Австралия ввела новый пакет антироссийских санкций. В него включены 37 лиц, среди которых певец Ярослав Дронов (Shaman), а также семь организаций, пишет РИА новости со ссылкой на МИД Австралии.

"Австралия ввела очередной пакет санкций с целью дальнейшего ослабления военной экономики России. В него входят новые целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 37 лиц, а также целенаправленные финансовые санкции против семи организаций", - говорится на сайте ведомства.

Согласно документу, под санкции попали члены совета директоров компаний "Совкомфлот", "Газпром нефть", а также "Газпромбанка".