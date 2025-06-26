В Японии отреагировали на сравнение Трампом ударов по Ирану с Хиросимой

Генеральный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси во время пресс-конференции не стал выражать недовольство в связи с высказываниями президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, сравнившего удары по ядерным объектам Ирана и атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Об этом сообщает РИА Новости.

© Лента.ру

На пресс-конференции журналисты задали Хаяси вопрос, как правительство относится к заявлению Трампа и не усматривается ли в его заявлении оправдания атомным бомбардировкам японских городов.

«Будучи единственной страной, пострадавшей от атомных бомбардировок во время войны, Япония убеждена, что разрушения, вызванные ядерным оружием, никогда не должны повториться, и будет продолжать работать над созданием мира, свободного от ядерного оружия. (...) Что касается озвученного вами взгляда на высказывание, то оценки исторических событий обычно даются экспертами», — заявил он.

Трамп вспомнил о Хиросиме и Нагасаки в контексте Ирана

В своем ответе генеральный секретарь кабмина Японии ни разу не выступил с критикой в адрес американского президента, при этом обозначив, что Токио в курсе данных высказываний.

В ночь на воскресенье, 22 июня, Военно-воздушные силы (ВВС) США ударили по Ирану. Ключевыми целями стали три ядерных объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы.