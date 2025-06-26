В США назвали выгодополучателя от ссоры Трампа и Маска

Американский бизнесмен, основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос может воспользоваться ссорой президента США Дональда Трампа с руководителем SpaceX Илоном Маском. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что ссора главы Белого дома с Маском выгодна Безосу, поскольку тот может укрепить позиции своей компании и добиться новых госконтрактов. В материале подчеркивается, что Безос минимум два раза разговаривал с Трампом в июне, а гендиректор Blue Origin Дэйв Лимп встречался с советником президента Сьюзан Уайлс.

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На переговорах обсуждалось, среди прочего, выделение Blue Origin госконтрактов и организация пилотируемой миссии к Луне до конца президентского срока Трампа. При этом Безос даже пытался «очаровать» американского лидера, пригласив его на свою свадьбу в Венеции, однако, по данным газеты, Трамп не сможет посетить мероприятие из-за плотного графика.

Ранее Маск выразил сожаление из-за постов о Трампе. «Я сожалею о некоторых моих постах про Трампа. Это зашло слишком далеко», — сказал он.