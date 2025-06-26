Депутат Рады отметил унизительную для Зеленского деталь на встрече НАТО

Президента Украины Владимира Зеленского посадили в угол зала, где прошел ужин лидеров стран НАТО. Унизительную для Зеленского деталь подметил обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале.

«На ужине в Гааге он сидит за отдельным столом — уже не в центре зала, не с [генсеком НАТО Марком] Рютте, не с [президентом США Дональдом] Трампом, а в уголочке. К нему посадили номинальную королеву Нидерландов, посадили еще ряд персонажей, премьер-министра Канады [Марка] Карни. Это стол аутсайдеров, сто изгоев международной политики», — сказал он.

По его словам, украинского лидера отсадили в угол не для того, чтобы обидеть, а чтобы он «не отсвечивал» перед встречей с Трампом, который также отнесся к Зеленскому «неуважительно».

В Китае жестко высказались о Зеленском

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский попал в ловушку на саммите стран-участниц НАТО в Гааге из-за поддержки ударов США по Ирану. По его мнению, украинский лидер лишился подходящего ему нарратива о якобы российской агрессии.