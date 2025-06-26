Украина больше другого оружия желает получить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Гааге, трансляцию вела ггазета The Washigton Post.

«Мы посмотрим, сможем ли мы сделать их доступными для них [украинцев]. Знаете, их [Patriot] очень трудно достать. Нам они тоже нужны», — отметил американский лидер.

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Трамп также заявил, что комплексы Patriot «на 100 процентов эффективны» и Соединенные Штаты также поставляли их Израилю.

«Трудно поверить, насколько эффективны. И они [украинцы] хотят этого больше всего на свете», — подчеркнул глава США.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин стремится урегулировать конфликт на Украине. Также он добавил, что Европа должна взять на себя большую ответственность, чтобы предотвратить будущие военные конфликты.