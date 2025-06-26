Трамп призвал отменить суд над «великим героем» Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп призвал отменить суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал израильского премьера «воином», «упорным и компетентным» лидером, а также человеком, который «не мог бы быть лучше, острее и сильнее в своей любви» к Израилю. Он подчеркнул, что Израиль пережил «один из своих величайших моментов в истории», а суд над «великим премьер-министром», по его словам, представляет из себя политически мотивированную охоту на ведьм.

Нетаньяху уличили в обмане Трампа

«Это первый случай, когда действующий премьер-министр Израиля оказался на скамье подсудимых. Он заслуживает куда большего, как и Израиль. Суд над Нетаньяху должен быть отменен немедленно или ему должно быть даровано помилование как великому герою, который так много сделал для государства. Это поддельное "правосудие" нельзя допустить!», — написал Трамп.

Ранее президент США нецензурно выругался в адрес Израиля и Ирана за нарушение перемирия.