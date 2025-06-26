Президент Бразилии посоветовал Трампу меньше сидеть в интернете

Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал президенту США Дональду Трампу поменьше сидеть в интернете и побольше быть президентом. Слова бразильского лидера приводит новостной портал G1.

«В этом неспокойном мире, где у вас есть президент такой большой страны, как США, (он) должен бы думать о том, что говорит, должен бы меньше сидеть в интернете и больше времени уделять работе президента, больше думать о свободной торговле, о многополярности, о мире», — подчеркнул Силва.

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Также сообщалось, что королева Нидерландов Максима пошутила над Трампом во время совместной фотографии в Гааге, спародировав его манеру общения.

Ранее американский президент назвал США «крутейшей в мире» страной, а себя — «папочкой», без которого НАТО пришлось бы трудно.