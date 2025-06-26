Премьер Канады отреагировал на предложение Каллас о вступлении в ЕС

Власти Канады отвергли предложение главы евродипломатии Каи Каллас присоединиться к Европейскому союзу (ЕС). Позицию страны озвучил премьер-министр Марк Карни, передает CBC News.

«Короткий ответ — нет, это не намерение, это не путь, по которому мы идем…», — сказал он.

Премьер отметил, что Канада является «самой европейской» из неевропейских стран и стремится к более тесному партнерству с ЕС.

Глава евродипломатии Каллас допустила присоединение Канады к ЕС

Ранее Каллас заявила, что Канада может присоединиться к Евросоюзу, поскольку она граничит с ним в Арктике.