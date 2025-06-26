Королева Нидерландов спародировала Трампа

Королева Нидерландов Максима пошутила над президентом США Дональдом Трампом в Гааге. Момент был снят на видео, которое опубликовал YouTube-канал издания Forbes.

Во время совместной фотографии королева спародировала манеру речь стоящего рядом с ней американского лидера, повторив за ним слово «спасибо».

25 июня в Гааге прошел саммит НАТО. Как сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, фокус был направлен на укрепление обороноспособности альянса, Украина не была важной темой для обсуждения.

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На саммите лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году.