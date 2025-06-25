Белый дом: ФБР расследует утечку данных об ударах США по Ирану

ФБР проводит расследование в отношении лица, которое допустило утечку секретных данных о результатах удара США по Ирану. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает РИА Новости.

Она отметила, что в СМИ попала «совершенно секретная информация». В связи с этим ФБР начало расследование в отношении человека, который «незаконно слил» эти данные, добавила Ливитт.

«Это абсолютно необходимо сделать, так как это был сверхсекретный разведывательный анализ, доступ к которому имело крайне мало людей в правительстве США», — сказала она.

Также Ливитт заявила, что у разведки США нет информации, которая бы подтверждала, что Иран успел вывезти обогащенный уран со своих ядерных объектов до удара Вашингтона.