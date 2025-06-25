Владимир Зеленский заявил, что собирается занимать свой пост до завершения российско-украинского конфликта, пишет популярный китайский портал Tencent со ссылкой на Sky News.

В комментариях к публикации развернулась бурная дискуссия. Читатели назвали Зеленского марионеткой США и обвинили его в намеренном затягивании конфронтации с Москвой.

«Если бы он не настоял на вступлении в НАТО, был бы этот конфликт? Лидер, у которого вообще нет стратегического видения, приносит только бедствие народу», — отметили пользователи.

Комментаторы предположили, что Зеленский делает все возможное и невозможное для продления конфликта, лишь бы не потерять власть.

«Я надеюсь, что у Украины будет мудрый лидер», — рассказал один из подписчиков.

Читатели выразили недоумение тем, что считающий себя «лучшим президентом Украины» Зеленский смог довести свой народ до такого печального состояния.

Во Франции накинулись на Зеленского после саммита НАТО

Комментаторы заметили, что если «право на дождь» предоставить продавцу зонтиков, то солнечных дней не будет никогда. Следовательно, уточнили они, если завершение конфликта связать с отставкой президента, то противостояние никогда не кончится.