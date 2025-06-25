На Западе сделали мрачный прогноз об Израиле и Иране

Бразильский аналитик Пепе Эскобар предрек возобновление конфликта между Израилем и Ираном. Об этом он написал в статье для издания Strategic Culture.

Он выразил уверенность, что прекращение огня между Тегераном и Тель-Авивом не будет длиться вечно.

«Напротив, это – сомнительный – конец всего лишь первой жаркой битвы. Собаки и гиены войны вернутся, рано или поздно. Будет кровь – снова и снова», — считает эксперт.

24 июня между Израилем и Ираном начался режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп заявлял о том, что стороны конфликта договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

В тот же день в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что был зафиксирован новый запуск ракет со стороны Ирана, однако генштаб Вооруженных сил (ВС) Ирана опроверг нанесение удара по Израилю.