Мелони придумала новую цель для США

США следует проявить такую же решимость в прекращении огня на Украине, как они это сделали в ситуации с Израилем и Ираном. С таким призывом выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает ANSA.

Она отметила, что подняла данную тему во время разговора с президентом Дональдом Трампом и другими участниками саммита НАТО в Гааге.

«Я сказала, что решимость, проявленная для прекращения войны между Израилем и Ираном, должна быть проявлена и в отношении Украины», — добавила Мелони.

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Кроме того, по ее мнению, аналогично США должны поступить в отношении сектора Газа.