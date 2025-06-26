Орбан заявил о победе противников вступления Украины в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение в интервью YouTube-каналу Patriota, что на саммите НАТО в Гааге одержали победу сторонники здравого смысла, выступающие против принятия Украины в альянс. При этом, по его словам, им ещё предстоит длительное сражение.

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«Я бы сказал, что мы победили. Правда, мы выиграли только одно сражение, а не всю войну», — сказал политик.

Орбан, кроме того, добавил, что ситуация на совещании в Гааге «была намного лучше, чем год назад на саммите в Вашингтоне», где в итоговую декларацию включили положение о «неизбежном пути Украины в НАТО».

Орбан раскрыл связанный с Украиной нюанс на саммите НАТО

Ранее сообщалось, что коммюнике по итогам саммита НАТО не содержит слов о членстве Украины в альянсе.

В BILD также писали, что саммит НАТО прошёл для Владимира Зеленского не очень удачно.