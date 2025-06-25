На саммите НАТО в Гааге были озвучены цифры военной помощи Украине. Европейцы превзошли США по объемам поставок, пишет Le Figaro.

По данным газеты, после мероприятия Владимир Зеленский смиренно поблагодарил европейцев за полученную помощь.

Подписчики влиятельной французской газеты резко отреагировали на статью о саммите и потраченных средствах.

«Еще 72 млрд евро, выброшенных на ветер. Украина проиграла по одной простой причине: она не могла выиграть, о чем американский Генштаб заявлял с самого начала. Но европейской олигархической псевдоцентристской элите, проигрывающей выборы во всех странах, нужны война и образ врага, чтобы оставаться у власти», — отметил один из комментаторов.

Один из подписчиков задал риторический вопрос о том, когда Европа прекратит расходовать «бешеные суммы» на Зеленского, вместо того, чтобы тратить деньги на себя.

Пользователи заметили, что саммит был нацелен не на достижение мира, а на продолжение военных действий Запада против России чужими руками.

В офисе Зеленского высказались об усталости Запада от Украины

Кроме того, уточнили подписчики, мероприятие было призвано поддержать лидеров Франции, Германии, Великобритании. Они добавили, что в любом случае Украина Зеленского падет, и «украинцы вернутся в русский мир, к которому они принадлежат».