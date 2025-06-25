Во Франции накинулись на Зеленского после саммита НАТО

Илья Родин

На саммите НАТО в Гааге были озвучены цифры военной помощи Украине. Европейцы превзошли США по объемам поставок, пишет Le Figaro.

Во Франции накинулись на Зеленского после саммита НАТО
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По данным газеты, после мероприятия Владимир Зеленский смиренно поблагодарил европейцев за полученную помощь.

Подписчики влиятельной французской газеты резко отреагировали на статью о саммите и потраченных средствах.

«Еще 72 млрд евро, выброшенных на ветер. Украина проиграла по одной простой причине: она не могла выиграть, о чем американский Генштаб заявлял с самого начала. Но европейской олигархической псевдоцентристской элите, проигрывающей выборы во всех странах, нужны война и образ врага, чтобы оставаться у власти», — отметил один из комментаторов.

Один из подписчиков задал риторический вопрос о том, когда Европа прекратит расходовать «бешеные суммы» на Зеленского, вместо того, чтобы тратить деньги на себя.

Пользователи заметили, что саммит был нацелен не на достижение мира, а на продолжение военных действий Запада против России чужими руками.

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Кроме того, уточнили подписчики, мероприятие было призвано поддержать лидеров Франции, Германии, Великобритании. Они добавили, что в любом случае Украина Зеленского падет, и «украинцы вернутся в русский мир, к которому они принадлежат».