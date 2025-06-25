Эрдоган раскрыл подробности второго раунда переговоров России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что прибывшие в Стамбул из России и Украины делегации для проведения переговоров в рамках второго раунда были достаточно представительными. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Второй раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле второго июня. Стороны договорились об обмене пленными и погибшими, обменялись меморандумами о прекращении огня. Россия ожидает, что дата проведения следующего раунда прояснится уже на нынешней неделе.

Журналисты попросили турецкого лидера раскрыть, считает ли он достаточным уровень делегаций на стамбульских переговорах.

«В Стамбул были отправлены люди с представительскими полномочиями. Переговоры между Россией и Украиной были успешно проведены там этими уполномоченными лицами. Наш министр иностранных дел Хакан Фидан также провел с ними контакты. Результат был очень хорошим и успешным», — отметил Эрдоган.

Президент заметил, что переговоры открыли «окно возможностей» для того, чтобы прекратить огонь и закрепить прочный мир.

В России предсказали срок начала третьего раунда переговоров с Украиной

Глава Турции констатировал, что Анкара продолжает прилагать интенсивные усилия, чтобы закончить противостояние «справедливым миром».