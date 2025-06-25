Белый дом: у США нет информации о том, что Иран вывез уран до атаки
США не обладают информацией о том, что Иран успел вывезти уран с ядерных объектов до атаки американских войск, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.
«У Соединённых Штатов нет никаких указаний на то, что обогащённый уран был перемещён до удара. Он погребён под обломками благодаря успеху нанесённых в субботу вечером ударов», — цитирует её ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитировать удары США по Ирану.
В NYT писали, что у Ирана сохранились тайные объекты по обогащению урана.
Левитт между тем также осудила статью CNN с выводами о том, что американский удар по ядерным объектам Ирана оказался безуспешным.