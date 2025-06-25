Стала известна тема предстоящей беседы Фицо с Урсулой фон дер Ляйен

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах обсудить на полях саммита ЕС с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен последствия возможной остановки импорта энергосырья из РФ. Его слова приводит РИА Новости.

Фицо напомнил, что саммит пройдет в Брюсселе уже завтра, 26 июня.

«Утром я должен встретиться с госпожой председателем Европейской комиссии, темой встречи будет именно REPowering, то есть остановка тока газа из России с 1 января 2028 года», — сказал он.

По мнению Фицо, это решение приведет к существенному росту цен на газ в Европе, что негативно отразится на конкурентоспособности ЕС. В связи с этим он намерен обсудить последствия от данного шага с главой ЕК и пока эта проблема не будет решена Словакия не станет голосовать о 18-м пакете санкций.