В офисе Зеленского высказались об усталости Запада от Украины

Страны Запада не испытывают усталость от конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Нет. Мы четко услышали на саммите НАТО, что безопасность Украины равна безопасности Европы. Нет усталости и не стоит об этом говорить», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что Киев «отлично сотрудничает» с НАТО по вопросу инвестиций в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины. Ермак также отметил, что президент США Дональд Трамп «не исключил, что Россия может посягнуть на что-то в Европе».

Ранее Зеленский провел встречу с Трампом. Украинский лидер подчеркнул, что в рамках диалога они обсудили процесс мирного урегулирования на Украине.