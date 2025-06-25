Орбан раскрыл связанный с Украиной нюанс на саммите НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите НАТО в Гааге Украина не была важной темой для обсуждения, поскольку весь фокус был на укреплении обороноспособности альянса. Об этом он написал у себя на странице в X.

Орбан отметил, что весь саммит был посвящен укреплению НАТО и его членов.

«А не о погоне за иллюзиями в Украине. Явный сдвиг в сторону стабильности и безопасности — выигранная битва!» — добавил он.

Орбан: Венгрия, Словакия, США и Турция не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита НАТО поддержка Украины признана суверенным правом каждой страны, а не обязательством альянса. Он назвал это правильным в связи с необходимостью избежать прямого столкновения блока с Россией.