Трамп назвал себя «папочкой», без которого НАТО пришлось бы трудно

Американский президент Дональд Трамп назвал США «крутейшей в мире» страной, а себя — «папочкой», без которого НАТО пришлось бы трудно.

Так он ответил журналистке на вопрос о том, справились бы «дети из НАТО» без Штатов. Она попросила его оценить заявление генсека альянса Марка Рютте о том, что «папочке» иногда приходится резко выражаться.

«Думаю, я ему нравлюсь. Если нет, я дам вам знать. Я вернусь и ударю сильно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство Reuters сообщило, что НАТО согласовало повышение расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что Североатлантический альянс находится на пути «оголтелой милитаризации».