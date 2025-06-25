СМИ раскрыли, на что пошли ЕС и НАТО ради Трампа

Главы государств и правительств европейских стран, входящих в Североатлантический альянс, пошли на унижения, безропотно вытерпели оскорбления с тем, что сохранить поддержку со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

Очередной саммит НАТО прошел 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите.

«Его [Трампа] встретили, как героя, несмотря на то, что он неустанно ругал, унижал и ставил под сомнение эффективность Североатлантического альянса и европейских союзников», — отметил автор статьи.

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По его мнению, европейцы вынуждены были стерпеть унижения с тем, чтобы сохранить альянс, в котором на США приходится 70% возможностей.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте в контексте дискуссии об урегулировании конфликта между Ираном и Ираном назвал Трампа папочкой.