Канада отреагировала на слова Каллас о возможности вступления страны в ЕС

Канада не собирается вступать в Евросоюз. Так отреагировал на слова главы евродипломатии Каи Каллас премьер-министр страны Марк Карни, передает РБК.

Ранее Каллас на полях саммита заявила, что Канада может присоединиться к ЕС, поскольку граничит с континентом по Арктике.

«Короткий ответ: нет, мы не планируем идти по этому пути», — прокомментировал это Карни.

При этом он отметил, что Оттава стремится к более тесному партнерству с ЕС.

В Евросоюзе допустили присоединение Канады

Также Карни объяснил свое высказывание о том, что «Канада является наиболее европейской среди неевропейских стран». По его словам, это связано «не столько с историческим происхождением, сколько с системой ценностей: свободой, демократией и солидарностью».