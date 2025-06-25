Армянская оппозиция предрекла Пашиняну позорную судьбу

Обвинение видных оппозиционных армянских общественных деятелей в попытке захвата власти объясняется подготовкой премьер-министра страны Никола Пашиняна к парламентским выборам 2026 года, разъяснил в беседе с News.ru лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян.

По его мнению, Пашинян повторяет судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Пашинян так готовится к выборам, он хочет их сфальсифицировать. Но это ему не удастся. Он повторяет судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который тоже так боролся со своей оппозицией. Однако он очень плохо закончил свою карьеру. То же самое творится в Армении», — отметил Теванян.

Политик предположил, что глава правительства может инсценировать покушение на самого себя, чтобы получить предлог атаковать своих оппонентов.

«Авторитарные режимы похожи друг на друга. А действия Пашиняна бьют по имиджу Армении. У этого политика уже началась мания преследования из-за страха потерять власть и собственность. Это подталкивает его к противозаконным действиям», — уточнил лидер движения.

Крупнейшая оппозиционная фракция Армении обвинила Пашиняна в терроре

Ранее сообщалось, что армянские правоохранители задержали в последние недели лидера армянского оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, члена Верховного органа АРФД Армении Игоря Саркисяна и крупного российского предпринимателя Самвела Карапетяна.