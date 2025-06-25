Зеленский встретился с лидерами стран ЕС и генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министрами Великобритании — Киром Стармером, Италии — Джорджей Мелони и Польши — Дональдом Туском, а также генсеком НАТО Марком Рютте на саммите Североатлантического альянса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Встреча с лидерами государств формата E5-Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша — и генеральным секретарем НАТО», — написал он.

По словам украинского лидера, на встрече они обсудили укрепление Киевом противовоздушной обороны, а также давление на Россию. Он также призвал их вводить вторичные санкции против «теневого флота», а также энергетического и банковского сектора.

Ранее Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства подчеркнул, что в рамках диалога они обсудили процесс мирного урегулирования на Украине.