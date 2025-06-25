В Раде объяснили противоречие в заявлениях Зеленского и Трампа

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что в противоречии в заявлениях Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа после встречи нет ничего удивительного, поскольку американский глава не может говорить «о серьезных вещах с человеком, который может гарантировать только собственный угар». Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что основной темой разговора с Трампом на полях саммита НАТО в Гааге стало прекращение огня. При этом, по словам президента США, данная тема на встрече не поднималась.

«Получается хороший диалог. И здесь совершенно нет никаких вопросов к Трампу. Он не может говорить о серьезных вещей с человеком, который может гарантировать только собственный угар», — прокомментировал это Дмитрук.

Напомним, что саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня.