Сеймур Херш раскрыл правду об ударах США по ядерному объекту в Иране

Удары США по ядерному объекту Фордо в Иране были нацелены не на уничтожение запасов обогащенного урана, а на их изоляцию под землей.

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Об этом заявил на своем сайте американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники, осведомленные о ходе операции.

«Ни одна из американских бомб не предназначалась для прямого попадания в хранилище урана или центрифуги. Задачей была изоляция объекта, что и было выполнено», — отмечается в публикации.

По словам Херша, сверхтяжелые бомбы попали по входам и вентиляционным шахтам подземного комплекса в Фордо, в результате чего запасы обогащенного урана оказались невредимы, но теперь они «практически недосягаемы, возможно, навсегда».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

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Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.