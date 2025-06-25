Трамп сравнил удар по Ирану с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки

Президент США Дональд Трамп сравнил удар Вашингтона по Ирану с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии в 1945 году. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп считает, что ударом по ядерным объектам Ирана США «закончили войну».

«Я не хочу проводить параллели с Хиросимой, я не хочу сравнивать с Нагасаки, но это, по сути, нечто подобное, что положило конец той войне. А это закончило эту войну», — добавил он.

Также президент США пригрозил Ирану новым ударом в случае восстановления ядерной программы.

Трамп пообещал повторить удары по Ирану в одном случае

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти заявления, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильским военным объектам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым в ночь на 22 июня присоединились и США, атаковав ядерные объекты Ирана. Тегеран ответил на это ударами по американским базам в Катаре 23 июня. После этого Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия на 12 дней, которое, по его словам, позволит обеспечить полное завершение войны.