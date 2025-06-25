Эрдоган заявил, что вопрос российских С-400 в диалоге Турции и США закрыт

Турция и США закрыли вопрос о российских комплексах С-400, которые Анкара приобрела у Москвы. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на пресс-конференции в Гааге, где состоялся саммит НАТО.

«Мы не обсуждали С-400 на встрече с Трампом. Этого вопроса нет в нашей повестке дня. Этот вопрос закрыт. Мы обсуждали F-35», — цитирует президента РИА Новости.

Турция заплатила за F-35 $1 млрд 300 млн, отметил он.

«Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35. Наши друзья, ответственные за обслуживание и ремонт F-16 и покупку F-35, продолжают свою работу», — сказал Эрдоган.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан ещё в феврале прошлого года отмечал, что покупка Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России была использована Соединёнными Штатами как предлог для исключения Анкары из программы создания истребителей F-35. По имеющимся данным, республика не держит систему С-400 в постоянно активном режиме ради экономии ресурса.