Эрдоган высказался о возможности войны Турции и Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция остается мирной страной, но продолжит борьбу "против зла", особенно в секторе Газа.

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Об этом он сообщил на пресс-конференции в Гааге.

"Пока на Турцию не совершено нападение, мы — страна мира. Но мы будем выступать против угнетения и невыносимого поведения Израиля", — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что население Газы уже несколько месяцев лишено гуманитарной помощи.

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Турецкий лидер призывал могущественные страны оказать давление на Израиль, чтобы открыть ворота для гуманитарной помощи.