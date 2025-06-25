В Иране подтвердили гибель начальника штаба ВС "Хатам-аль-Анбия"

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) подтвердил гибель начальника центрального штаба ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия" генерала Али Шадмани от ранений, полученных при ударах Израиля. Об этом говорится в заявлении силового ведомства.

Отмечается, что Шадмани умер, "получив тяжелые ранения в результате удара сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) на прошлой неделе".

17 июня пресс-служба израильской армии сообщила, что Шадмани был ликвидирован в ходе ночных ударов по Ирану.