Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно уйти в отставку, поскольку контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) провалилось.

Такой призыв был опубликован на китайском портале NetEase.

«В 2025 году реальность на поле боя такова: контрнаступление [ВСУ] длилось недолго, и теперь армия России задает темп. Есть ли выход у Зеленского? Конечно, есть — уйти в отставку», — говорится в материале.

Отмечается, что Зеленский больше всего боится не краха Украины на линии фронта, а предательства собственной команды.

Ранее британская газета Financial Times раскрыла причину ускорения продвижения российских войск на Украине. По данным СМИ, успехам Российской армии поспособствовало появление на линии соприкосновения помехоустойчивых беспилотников.

Зеленский сделал первое заявление после встречи с Трампом

Перед этим стало известно, что Зеленского могут оставить без военной помощи на саммите НАТО. От поддержки Украины могут отказаться не только США, но и страны Евросоюза.