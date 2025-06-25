Трамп предложил вернуть Пентагону название «министерство войны»

Президент США Дональд Трамп выступил с шуточным предложением вернуть Пентагону старое название «министерство войны». Его слова приводит РИА Новости.

Выступая перед журналистами, Трамп указал, что вместе с ним госсекретарь США Марко Рубио и «министр войны» Пит Хегсет.

«Раньше так и называлось — министр войны. Потом стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия», — добавил он.

Также Трамп указал, что на старом здании рядом с Белым домом до сих пор можно увидеть надпись «Министерство войны».

Напомним, что Министерство войны США переименовали в Министерство обороны в 1949 году. Это было сделано в рамках реорганизации американский ВС после Второй мировой войны.