«Пусть лучше это будет Путин»: французы пришли в ужас после саммита НАТО

Читатели французского издания Le Figaro пришли в ужас от поведения представителей стран-членов НАТО на прошедшем в Гааге саммите Североатлантического альянса.

В частности, одного из них шокировало отвратительное раболепие генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передаёт РИА Новости

«Не думал, что он способен на такое. Мерзость», – написал пользователь.

По мнению второго юзера, «всё это скоро превратится в полный цирк».

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«Раз уж нам нужно преклонить колено перед крупным феодалом, пусть лучше это будет Путин, он симпатичнее Дональда», – сыронизировал третий комментатор.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», генсек НАТО оправдался за то, что назвал Дональда Трампа «папочкой».