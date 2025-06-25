Экономист Филип Пилкингтон пошутил в соцсети X над генсеком НАТО Марком Рютте после того, как тот назвал папочкой президента США Дональда Трампа .

В ходе саммита НАТО в Гааге Трамп сообщил, что Иран и Израиль дерутся как неразумные дети. Рютте отметил после его слов, что «папочке» иногда приходится прибегать к жёстким выражениям, чтобы это остановить.

Генсек НАТО позже объяснил, что не стесняется ласково обращаться к президенту США. Он добавил, что действия Трампа в отношении НАТО заслуживают всяческих похвал.

«Вскоре после конференции НАТО Рютте заметили пристегивающим свой велосипед в печально известном квартале красных фонарей в Амстердаме», — позволил себе резкую шутку ученый.

Рютте назвал Трампа «папочкой»

Филип Пилкингтон — научный сотрудник Кингстонского университета (Kingston University London) и член Исследовательской группы политической экономии (PERG) Кингстонского университета.