В Иране сделали заявление по состоянию ядерных объектов страны после ударов США и Израиля

Иранские ядерные объекты получили серьезные повреждения в результате ударов США и Израиля. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Эсмаил Багаи телеканалу Al Jazeera.

"Да, наши ядерные объекты серьезно повреждены. Это точно, потому что [они] неоднократно подвергались ударам. Мне нечего добавить по этой теме, потому что это технический вопрос", — сказал он, отметив, что Организация по атомной энергии Ирана и другие соответствующие агентства занимаются этим вопросом.

На сколько сильно они были повреждены и возможно ли их восстановить, представитель МИД не уточнил.

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Удары США по иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы исламской республики. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад разведывательного управления минобороны США.

В публикации отмечается, что во время атаки были повреждены надземные строения и энергетическая инфраструктура на всех объектах в Фордо, Натанзе и Исфахане. Ядерный материал и оборудование, включая запасы обогащенного урана и центрифуги, в целом уцелели. Аналитики подчеркивают, что ключевые элементы ядерной программы не были уничтожены.

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Израильские власти полагают, что Иран сохранил небольшие объекты по обогащению урана, чтобы тайно продолжить разработку собственной ядерной программы. Об этом пишет газета New York Times.

«Ряд израильских чиновников заявили, что они считают, что Иран сохранил небольшие скрытно установленные объекты по обогащению урана, которые были построены для того, чтобы иранское правительство могло продолжить свою ядерную программу в случае атаки на более крупные объекты», - говорится в сообщении.

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Американский президент Дональд Трамп отрицает, что удары ВС США по Ирану не привели к полному уничтожению ядерной программы.

"Это было абсолютное, тотальное уничтожение. А [телеканал] CNN как всегда распространил лживые новости, поэтому к ним нет доверия. Вот почему у них нет зрителей", - заявил американский лидер, когда на встрече с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом журналисты попросили прокомментировать утечки в СМИ о том, что атака лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Ирана атомной бомбы.

Трамп назвал материалы прессы "весьма несправедливыми по отношению к пилотам, которые рисковали жизнью" ради США.

Глава государства указал на письменное заявление Комиссии по атомной энергии Израиля, которое позднее Белый дом распространил среди журналистов. В нем говорится, что "в результате разрушительного удара США по [ядерному объекту] Фордо была уничтожена критически важная инфраструктура объекта и выведена из строя установка по обогащению урана".

"По нашим оценкам, американские удары по ядерным объектам Ирана в сочетании с израильскими ударами по другим элементам военной ядерной программы Ирана отбросили способность Ирана разработать ядерное оружие на много лет назад", - добавили в комиссии.

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью Fox News заявил, что считает ядерные объекты Ирана получившими в результате ударов США серьезные повреждения.

Американские военные в субботу, 21 июня, нанесли массированные высокоточные удары по трем ключевым ядерным объектам в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

По словам Гросси, Натанз подвергся удару первым и получил «очень серьезные повреждения» в одном из цехов центрифугирования, где производилось обогащение. Исфахан также получил повреждения, добавил он, хотя никто не был внутри цехов, чтобы оценить ущерб, сообщил телеканал Fox News.

Исфахан, по словам Гросси, состоит из множества зданий, но и этот комплекс получил серьезные повреждения. Наиболее укрепленным глава МАГАТЭ назвал объект в Фордо. Он снова отметил, что никто из агентства не был внутри или около, чтобы оценить ущерб, но, по мнению Гросси, он существенный.

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Сейчас ни у кого нет реальных данных по состоянию иранских ядерных объектов. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не думаю, что у кого-то могут быть реалистичные данные сейчас", - сказал представитель Кремля. "Пока рано", - добавил он.

Песков предложил подождать, пока такие данные появятся.

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