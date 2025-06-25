Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Гааге фактически опроверг, что в ходе беседы обсуждались важные вопросы, в том числе прекращения огня.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что разговаривал с Трампом "о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира".

"Я не обсуждал прекращение огня с Зеленским. Я просто хотел посмотреть, как у него дела", - сказал Трамп изумленным журналистам.

Трамп также снисходительно заявил, что Зеленский на встрече был "очень милым".

"У нас были тяжелые времена, но он был очень мил, он не мог быть даже более милым, чем был", - сказал Трамп, намекая, что поведение Зеленского изменилось после скандала, который произошел на встрече в Овальном кабинете.

Американский президент добавил, что был очень рад видеть Зеленского и назвал время "чудесным, чтобы окончить войну".

Зеленский сделал первое заявление после встречи с Трампом

В тоже время Трамп сообщил, что вопрос о возможности поставок Украине новых комплексов ПВО Patriot будет Вашингтоном рассмотрен.

Кроме этого, Трамп анонсировал возможный новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, с которым будет обсуждаться украинский вопрос.